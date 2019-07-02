СК РФ возбудил дело по факту обстрела съемочной группы ВГТРК в Донбассе

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту обстрела украинскими силовиками в ДНР съемочной группы ВГТРК. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России по факту артиллерийского обстрела гражданских лиц на территории ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"). Следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе", - сказала она.

В СК сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины вели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения группы гражданских лиц, в том числе российских журналистов, в районе поселка Александровка.

Ранее телеканал "Россия-24" сообщил, что съемочная группа корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка, никто из членов группы не пострадал.