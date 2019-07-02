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В Ленинградской области на берегу озера обнаружен неизвестный химикат

В настоящее время берег оцеплен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Неизвестное химическое вещество с резким запахом обнаружили вблизи озера Сиркиярви во Всеволожском районе Ленинградской области, в настоящее время берег озера оцеплен, на месте работают специалисты экстренных служб и правоохранительных органов, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Химико-радиологической лабораторией взяты на анализ пробы вещества. Территория береговой полосы площадью в 30 квадратных метров огорожена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают сотрудники Государственного экологического надзора Ленинградской области и аварийно-спасательной службы региона. Кроме того, власти Ленинградской области обратились в полицию для того, чтобы место было взято под охрану сотрудниками ведомства.

Как сообщили ТАСС в администрации Всеволожского района Ленинградской области, об обнаружении химиката в экстренные службы сообщил местный житель. "Накануне поступил звонок в "112" от гражданина о неприятном запахе в озере Сиркиярви в деревне Гарболово", - сказала представитель районной администрации, отметив, что вещество имеет белый цвет, а на месте его обнаружения была выжжена трава.

В пресс-службе регионального комитета по природным ресурсам ТАСС сообщили, что в настоящее время выясняется, что это за вещество, каким образом оно попало на прибрежную территорию и нанесен ли какой-либо ущерб природе. На месте, по данным комитета, также работает природоохранный прокурор.

Сиркиярви - озеро на территории Всеволожского района Ленинградской области вблизи деревни Гарболово. На озере расположены базы отдыха с коттеджами, которые сдают в аренду рыбакам и туристам.

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