Режим ЧС объявлен из-за саранчи в двух районах и двух городах Самарской области

САМАРА, 2 июля./ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен из-за саранчи в четырех муниципальных образованиях Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На территории Волжского и Красноармейского районов, а также городов Чапаевск и Новокуйбышевск объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой поражения растений особо опасными вредителями (саранчовыми). По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Чапаевске развернут штаб по ликвидации ЧС. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона готовит план по снижению возможных последствий", - говорится в сообщении.

Для предупреждения дальнейшего распространения опасных вредителей проведена химическая обработка пораженных зон на площади 3,3 тыс. га. В городских округах и прилегающих территориях в настоящее время ведется авиахимобработка, в том числе - территории ФКП "Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон" вблизи города Чапаевск.

По данным регионального Минсельхоза, ситуация находится под контролем, ведется ежедневный мониторинг.