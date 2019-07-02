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В Калининграде в суши-баре отравились 13 человек

В больницу доставлены 11 пострадавших

КАЛИНИНГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Одиннадцать человек госпитализированы в инфекционный стационар в Калининграде после употребления продукции суши-бара "Якитория". Работа заведения общественного питания приостановлена, сообщается на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Установлено, что в период с 29 июня по 2 июля клинические проявления кишечной инфекции зарегистрированы у 13 посетителей суши-бара "Якитория". 11 человек госпитализированы в инфекционный стационар, остальные получают амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все заболевшие накануне употребляли суши и ролы, изготовленные в "Якитории". По результатам проведенного Центром гигиены и эпидемиологии в Калининградской области исследования определено, что возбудителем является сальмонеллезная инфекция.

Работа суши-бара приостановлена, ситуация находится на контроле, подчеркивает Роспотребнадзор.

В работе предприятия общественного питания выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Снято с реализации около 100 кг продукции без сопроводительных документов. Возбуждено дело об административном правонарушении, материалы на дальнейшее приостановление деятельности суши-бара переданы в суд.

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