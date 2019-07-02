Минобороны опровергло информацию о сообщении Норвегии о взрыве на глубоководном аппарате

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минобороны России не уведомляло норвежское Агентство по ядерной опасности про "взрыв газа на подводном аппарате".

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник в ответ на публикации СМИ о якобы имевшем место уведомлении российской стороны норвежского ведомства о "взрыве".

"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", - сказали в Минобороны.

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на директора департамента ядерной безопасности Норвежского агентства радиационной и ядерной безопасности Пера Странда, норвежские власти "проверили уровень радиации и не обнаружили аномально высоких показателей в районе, где произошел пожар на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате".

Он же утверждал, что "российские власти сказали его агентству, что на аппарате произошел взрыв газа". В сообщении Reuters также отмечается, что норвежская сторона не смогла установить тип аппарата, на котором случилось ЧП.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников. Позднее в тот же день президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу вылететь в Североморск и на месте обеспечить тщательное расследование причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ.