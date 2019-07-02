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Площадь пожара на складе хлебозавода в Иркутске увеличилась до 1 тыс. кв. м

По предварительным данным, никто не пострадал

ТАСС, 2 июля. Площадь пожара на складе хлебозавода в Иркутске увеличилась до 1 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в ЕДДС по городу.

Как ранее информировал ТАСС, сегодня в Иркутске загорелся склад хлебозавода, площадь возгорания составляла 800 кв. м.

"Площадь - тысяча квадратных метров. Пожарные <...> работают", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших в ходе пожара нет.

"Там один дом стоит двухэтажный, <...> первые этажи административные, а на втором этаже вроде бы живут люди, есть угроза ему", - добавил он.

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