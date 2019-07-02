Reuters: в пригороде столицы Туниса произошел взрыв

ТАСС, 3 июля. Мощный взрыв прогремел во вторник вечером в одном из пригородов столицы Туниса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По имеющимся данным, мужчина, подозревавшийся в причастности к взрывам, прогремевшим в минувший четверг в столице Туниса, совершил самоподрыв после того, как его обнаружили и окружили сотрудники сил безопасности.

Как отмечает телеканал Al Arabiya, по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей и полицейских нет. Место происшествия к настоящему моменту оцеплено представителями правоохранительных органов.

В четверг в столице страны прогремели два взрыва. Один из них произошел в 100 м от посольства Франции, второй - на парковке Национального контртеррористического управления. В результате терактов погиб полицейский, восемь человек получили ранения.