В Москве задержаны 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции, причиненный ущерб оценивается в более чем 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В настоящее время двое организаторов группы и пять активных ее участников задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, еще пятерым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк.

По данным МВД, подозреваемые создали сайты, где от лица сотрудников многофункционального миграционного центра Москвы обрабатывали заявки от физических и юридических лиц на оформление регистрации на территории РФ. Они использовали подложные бланки уведомлений о прибытии иностранца или лица без гражданства и за деньги изготавливали поддельные документы о постановке их на миграционный учет. "Ежедневный доход от противоправной деятельности превышал 150 тыс. рублей, за последние полгода они причинили ущерб гражданам на сумму более 10 млн рублей", - пояснила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Полицейские провели 20 обысков по местам жительства подозреваемых и в арендуемом ими офисе. Изъяты более 3 млн рублей, свыше 30 банковских карт. Также обнаружены поддельные штампы и бланки государственных организаций, тетради с рукописными бухгалтерскими записями, более 50 мобильных телефонов и сим-карт.