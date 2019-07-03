СМИ: приказ об эвакуации из-за угрозы оползней в Японии получили 800 тыс. человек

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Почти 800 тыс. человек получили в среду приказ об экстренной эвакуации на юго-западном японском острове Кюсю из-за угрозы оползней и наводнений, вызванных ливневыми дождями. Это указание распространяется на все население расположенных там городов Кагосима, Амакуса, Кирисима и Айра, передает информационное агентство Kyodo.

В этих населенных пунктах, как сообщила их администрация, возникла реальная угроза жизни и безопасности людей. Местным жителям предложено немедленно укрыться в школах и муниципальных учреждениях, расположенных на возвышенностях.

В городе Кагосима в среду, в частности, уже погибла пожилая женщина. Она не успела покинуть свой дом, который был раздавлен оползнем, сообщил телеканал NHK.

В префектурах Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю в общей сложности 310 тыс. человек также получили от властей рекомендацию о желательности эвакуации. При осложнении ситуации рекомендация может быть усилена до уровня приказа.

В настоящее время остров Кюсю накрыла область крайне низкого давления, там идут интенсивные дожди. За сутки в этом районе, как предупредило в среду национальное Метеорологическое управление, может выпасть до 900 мм осадков.

В правительстве Японии в связи с ситуацией на острове Кюсю создан экстренный штаб, в его работе принимает участие премьер-министр Синдзо Абэ.