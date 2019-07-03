В центре Москвы сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей у клиента

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудница пункта обмена валюты в Москве похитила 41 млн рублей у клиента. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель пресс-службы столичного главка полиции.

"Преступление было совершено накануне вечером в пункте обмена валюты на первом этаже жилого дома в Елисеевском переулке. В помещение зашел генеральный директор одной из компаний вместе с сопровождавшими его инкассаторами. Клиент решил перевести деньги в сумме 41 млн рублей в доллары. Кассир пересчитала деньги и, оставив их в кассе, сказала потерпевшему и сотрудникам инкассации выйти из обменного пункта и подождать снаружи, так как нужной суммы в долларах на данный момент у нее нет и их должны привезти по ее заказу", - сказали в полиции.

В главке добавили, что после этого потерпевший попытался зайти в обменный пункт, но дверь оказалась закрытой изнутри, на звонки и стук в дверь никто не отвечал. Обойдя здание, клиент обнаружил открытое окно обменного пункта, выходящее во двор указанного жилого дома. Заглянув внутрь, оказалось, что в помещении никого нет.

"По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - заключили в полиции.