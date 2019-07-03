СМИ: на Канарах эвакуировали пассажиров самолета из-за ложного сообщения о бомбе

МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании эвакуировала 180 пассажиров самолета в аэропорту Фуэртевентуры (автономное сообщество Канарские острова) из-за сообщения о якобы заложенной на борту бомбе. Об этом сообщило в среду агентство EFE.

По его информации, во вторник вечером была обнаружена бумажная записка, в которой говорилось о том, что на воздушном судне, которое должно было вылететь в город Сантьяго-де-Компостела (автономное сообщество Галисия), находится устройство с глицерином. В результате из соображений безопасности пассажиры самолета были эвакуированы.

После того, как воздушное судно было проинспектировано специалистами, было установлено, что сообщение о бомбе было ложным. По предварительным данным, записку с угрозой мог написать несовершеннолетний, хотя расследование еще продолжается.