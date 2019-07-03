На Украине более 500 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за непогоды

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Порывы ветра и сильный дождь обесточили 525 населенных пунктов в 13 областях Украины. Об этом сообщает в среду пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"По состоянию на утро 3 июля обесточены населенные пункты в областях: Днепропетровская - 163, Черниговская - 110, Винницкая - 57, Николаевская - 41, Черновицкая - 38, Кировоградская - 35, Донецкая - 26, Луганская - 14 Запорожская - 12 Житомирская - 11, Сумская - девять, Черкасская - шесть, Киевская - три", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Черновицкой и Винницкой областях в результате падения деревьев пострадали два человека, повреждены крыши более 70 домов и 15 объектов социальной сферы. Еще двое людей пострадали при падении дерева на остановку общественного транспорта в Днепре.

В Днепропетровской области непогода повредила газопроводы, от газоснабжения отключены более 2 тыс.

Подразделения ГСЧС ведут работы по расчистке автодорог от поваленных деревьев и ликвидируют другие последствия непогоды.