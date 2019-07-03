Два человека погибли и пять пострадали в ДТП с легковыми автомобилями в Калмыкии

ТАСС, 3 июля. Два легковых автомобиля столкнулись в Калмыкии, погибли два человека, еще пять госпитализированы с различными травмами в больницу. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"В 08:28 мск поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии - лобовом столкновении двух легковых автомобилей в 10 км от Элисты в сторону села Яшкуль. В результате ДТП два человека погибли, пять травмированы. Всего в двух автомобилях находились семь человек. Детей среди погибших нет", - сказали в пресс-службе.

Пострадавшие были доставлены в республиканскую больницу, характер травм уточняется. На месте ДТП работают оперативные службы.