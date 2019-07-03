В Москве главу фирмы осудили за хищение средств, выделенных на ремонт военной техники

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Руководитель организации и его сообщник осуждены в Москве за хищение более 173 млн рублей, выделенных на ремонт военной техники. Об этом ТАСС в среду сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД РФ Юрий Титов.

"Басманным районным судом Москвы вынесен обвинительный приговор фигурантам уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 173 млн рублей в сфере оборонно-промышленного комплекса", - сказал он.

По словам Титова, генеральный директор одной из столичных организаций совместно с соучастником вступили в сговор для хищения денежных средств, выделяемых по государственному контракту на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту вооружения, военной и специальной техники Вооруженных сил РФ.

"Злоумышленники, 43-летний и 50-летний жители столицы и Московской области, с марта по апрель 2012 года от имени нескольких организаций изготовили фиктивные документы, согласно которым указанными организациями якобы осуществлялась поставка товаров в адрес заказчика. Однако, как оказалось, руководители данных организаций являются номинальными, какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и указанные документы не подписывали. Таким образом, злоумышленники мошенническим путем совершили хищение денежных средств в размере свыше 173 млн рублей", - рассказал Титов.

"В настоящее время Басманным районным судом фигуранты признаны виновными в совершении указанного преступления, им назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно", - заключил представитель пресс-службы.