Дело возбудили после гибели девочки в бассейне на стройке под Саратовом

САРАТОВ, 3 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели полуторагодовалой девочки в бассейне на стройке в селе Усть-Курдюм Саратовского района, сообщило в среду управление СК по Саратовской области.

В понедельник утром сотрудник сельского гостиничного комплекса обнаружил тело ребенка в бассейне на соседнем участке, где идет стройка. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала девочку, но спасти ее не удалось.

"По факту гибели малолетней девочки возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии следствия, девочка была на участке частного дома с родителями. В какой-то момент ее мать заметила, что ребенок пропал из виду.

Причиной смерти девочки стало утопление. Следователи устанавливают другие обстоятельства произошедшего.