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В Кургане возбудили уголовное дело после гибели ребенка в общежитии

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, мальчик принес домой телефон, поставил его на зарядку, после чего аппарат взорвался

ТАСС, 3 июля. Следователи возбудили уголовное дело после гибели семилетнего ребенка в общежитии в Кургане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

"Утром 3 июля 2019 года в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного по улице Тельмана в городе Кургане, в результате произошедшего чрезвычайного происшествия погиб семилетний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе города ТАСС сообщили, что ребенок принес домой телефон, поставил его на зарядку, аппарат взорвался.

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