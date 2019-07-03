Песков: решений об объявлении траура в связи с гибелью моряков в Баренцевом море пока нет

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Каких-либо решений об объявлении федерального траура в связи с гибелью моряков на глубоководном аппарате Военно-морского флота (ВМФ) пока не принималось. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли объявление регионального или федерального траура.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"Регионального - не знаю, нужно справиться у региональных властей. Что касается федерального траура, то пока каких-либо решений не принималось на этот счет", - сказал он.

Песков также не стал отвечать на вопрос, намерен ли президент России Владимир Путин провести встречу с родственниками погибших подводников, напомнив лишь, что в Североморск по поручению главы государства направился министр обороны Сергей Шойгу.