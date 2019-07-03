Девять человек пострадали при обрушении конструкций спорткомплекса в Якутии

ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Девять человек пострадали при обрушении конструкций спортивного комплекса на республиканских спортивных играх в Амгинском районе Якутии, среди них есть как участники, так и зрители, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

По его данным, в нарушение правил безопасности организаторы приняли решение пропустить в зал всех пришедших. Болельщики в нарушение техники безопасности сели на ограждения батареи отопления, установленные вдоль стен спортивного комплекса.

"В итоге обшивка батареи не выдержала веса зрителей и обрушилась. За медицинской помощью с легкими ранами обратились девять человек, из которых двое находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что игры были временно приостановлены во время инцидента. Пострадавшим оказана оперативная медицинская помощь, усилены меры безопасности по проведению всех соревнований.

VII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия) проходят с 3 по 8 июля в Амгинском улусе. В соревнованиях примут участие 2734 спортсмена и тренера, почти 15 тыс. зрителей со всех районов Якутии, которые приедут поболеть за свои команды.

Спортсмены будут состязаться в 16 видах спорта: бокс, вольная борьба, легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол, волейбол, пулевая стрельба, спортинг, стрельба из лука, шахматы, шашки, мини-футбол, легкая атлетика (адаптивный спорт) и волейбол сидя (адаптивный спорт), пляжный волейбол, аэробика.