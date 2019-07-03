Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста еженедельника "Черновик" Гаджиева

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте редактора отдела "Религия" дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева по делу о финансировании терроризма, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца.

"Суд постановил: постановление Советского районного суда от 18 июня 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - сказал судья.

Ранее на сайте "Черновика" появилась информация, что Гаджиев подозревается в организации и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также в содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ).