В Петербурге возбудили дело после нападения с ножом на активистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после нападения с ножом на активистов, которые снимали объекты незаконной торговли у станции метро "Проспект Большевиков" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). По подозрению в совершении указанного преступления разыскивается гражданин 1986 года рождения", - говорится в сообщении, распространенном ведомством в среду.

В управлении МВД отметили, что инцидент произошел во вторник. Изначально в полицию Невского района города о нем сообщила женщина, которая рассказала, что на улице Коллонтай у станции метро произошла драка между мужчиной и людьми, которые снимали на видео незаконные объекты торговли. Затем в полицию обратился сотрудник организации, которая занимается надзором за соблюдением прав потребителей, он заявил, что ему угрожал убийством неизвестный.

Городские СМИ также опубликовали видеоролик, на котором видно, что на людей напал с ножом молодой мужчина с бородой, одетый в белую футболку и синие джинсы.