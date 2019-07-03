В Курганской области из-за неисправности кондиционера сгорела церковь мужского монастыря

ТАСС, 3 июля. Церковь XIX века, находящаяся в составе Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, полностью сгорела, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Церковь XIX века полностью уничтожена огнем", - сказал источник в экстренных службах региона.

В Курганской епархии ТАСС сообщили, что пострадавших при пожаре в монастыре нет. "На данный момент известно, что пострадавших нет. Люди самостоятельно покинули помещение", - сказали в епархии, уточнив, что огонь еще не потушен.

Ранее в региональном управлении МЧС сказали, что, по предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности кондиционера в храме. "Огонь перекинулся на кровлю", - отметили в МЧС.

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь был образован 17 июля 2002 года. Храм является уникальным церковным сооружением 1890 года - он построен из дерева, но сохранился в своем первозданном виде. Иконостас Чимеевской церкви, изготовленный на рубеже ХIХ-ХХ веков, украшен оригинальной деревянной резьбой. Уникальность иконостаса заключается в том, что каждый сантиметр золотой поверхности отполирован волчьим клыком.