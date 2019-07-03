В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

ТАСС, 3 июля. Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
"В отдел полиции №1 УМВД по Тюмени поступило сообщение о факте стрельбы в торгово-развлекательном центре "Кристалл". Для установления обстоятельств случившегося на место выдвинулись наряды полиции", - сказали в пресс-службе.
По данным местных СМИ, посетители ТРЦ эвакуированы.
В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области уточнили ТАСС, что вызов в ТРЦ поступил в 12:52 мск, бригада прибыла на место через четыре минуты. На данный момент никаких обращений за медицинской помощью не было, дежурство медиков продолжается.
"Кристалл" является одним из самых крупных ТРЦ в городе. Он располагается в центре, его площадь составляет около 100 тыс. квадратных метров. В нем располагаются более 180 различных магазинов, кафе, ресторанов и кинотеатр.
В новость были внесены изменения (13:49 мск) - добавлены подробности