В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

ТАСС, 3 июля. Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

"В отдел полиции №1 УМВД по Тюмени поступило сообщение о факте стрельбы в торгово-развлекательном центре "Кристалл". Для установления обстоятельств случившегося на место выдвинулись наряды полиции", - сказали в пресс-службе.

По данным местных СМИ, посетители ТРЦ эвакуированы.