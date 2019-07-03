{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Местные СМИ сообщили об эвакуации посетителей ТРЦ
Торгово-развлекательный центр "Кристалл" в момент эвакуации Татьяна Никитина/Сообщество во "ВКонтакте" "Нетипичная Тюмень"
Описание
Торгово-развлекательный центр "Кристалл" в момент эвакуации
© Татьяна Никитина/Сообщество во "ВКонтакте" "Нетипичная Тюмень"

ТАСС, 3 июля. Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

"В отдел полиции №1 УМВД по Тюмени поступило сообщение о факте стрельбы в торгово-развлекательном центре "Кристалл". Для установления обстоятельств случившегося на место выдвинулись наряды полиции", - сказали в пресс-службе.

По данным местных СМИ, посетители ТРЦ эвакуированы.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области уточнили ТАСС, что вызов в ТРЦ поступил в 12:52 мск, бригада прибыла на место через четыре минуты. На данный момент никаких обращений за медицинской помощью не было, дежурство медиков продолжается.

"Кристалл" является одним из самых крупных ТРЦ в городе. Он располагается в центре, его площадь составляет около 100 тыс. квадратных метров. В нем располагаются более 180 различных магазинов, кафе, ресторанов и кинотеатр. 

В новость были внесены изменения (13:49 мск) - добавлены подробности

Теги
РоссияТюменская область
Пожар на вещевом рынке в Ульяновске потушен
Огнем были охвачены 300 кв. м площадей в металлическом ангаре
Читать полностью