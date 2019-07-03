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Паводок в Иркутской области
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Число жертв паводка в Иркутской области достигло 20

Ранее сообщалось о 18 погибших
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© Светлана Латынина/ТАСС

ТАСС, 3 июля. Число погибших из-за паводка в Иркутской области достигло 20 человек, сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.

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"Да, 20 человек", - ответил представитель штаба на вопрос о числе жертв трагедии.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. Восемь человек числятся пропавшими без вести. 221 человек был госпитализирован. Самая сложная ситуация сложилась в городе Тулуне, где подтоплено более 3 тыс. жилых домов, несколько социальных объектов, затоплен водозабор.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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