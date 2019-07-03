Поезд сбил насмерть двух человек в Уэльсе

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Железнодорожный состав сбил насмерть двух человек возле крупнейшего металлургического центра Великобритании - города Порт-Толбот. Об этом сообщила в среду на своем сайте транспортная полиция Соединенного Королевства.

"Сегодня около 10 часов утра (12:00 мск) офицеры британской транспортной полиции были вызваны к месту расположения железнодорожных путей поблизости от Порт-Толбота в Южном Уэльсе после сообщения о том, что поезд сбил людей на железнодорожном полотне. Сотрудники валлийской службы скорой помощи также находятся на месте происшествия. К большому сожалению, они зафиксировали смерть двоих человек", - сказано в этом сообщении.

В настоящий момент власти ведут работу по идентификации личностей погибших. В отдел расследований железнодорожных происшествий направлено уведомление.