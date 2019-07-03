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Пожар на вещевом рынке в Ульяновске потушен

Огнем были охвачены 300 кв. м площадей в металлическом ангаре

ТАСС, 3 июля. Пожар на вещевом рынке "Солнечный" в Ульяновске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сказали в министерстве, уточнив, что площадь возгорания составила 300 кв. м.

По данным регионального ГУ МЧС, загорелся второй этаж двухэтажного металлического ангара, пожар возник в отдельной части помещения. Площадь всего ангара составляет 2 тыс. кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 13:33 мск. Причины происшествия устанавливаются.

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