Кузнецова: в результате паводков в Иркутской области погиб один ребенок

"Пока есть сведения по одному погибшему ребенку. Есть некоторые пропавшие без вести [дети], я уточню обязательно эту цифру", - сказала она.

ИЖЕВСК, 3 июля. /ТАСС/. Один ребенок погиб в результате паводков в Иркутской области, которые начались в конце июля, еще несколько детей числятся пропавшими без вести. Об этом журналистам в среду в Ижевске рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кузнецова добавила, что уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова держит ситуацию на контроле. "Уполномоченный участвует во всех мероприятиях, там подключаются многие люди, надо сказать спасибо всем, кто остался неравнодушным к этой теме, они эвакуируют сегодня и дошкольные учреждения, сиротские учреждения, <...> она полностью сегодня организует эвакуацию", - добавила Кузнецова.

По ее словам, местные жители находятся в тяжелом психологическом состоянии, с ними работают психологи. Детям предоставлена возможность отдыхать в лагерях, в том числе за пределами региона. "К сожалению, то документы утеряны, то еще какие-то формальные моменты, сейчас они улаживаются в ручном режиме, это требует больших человеческих ресурсов", - сказала детский омбудсмен.

По последним данным МЧС, в результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек, судьба восьмерых пока остается неизвестной, 201 человек был госпитализирован, амбулаторно помощь оказана 1102 пострадавшим. По состоянию на утро 3 июля, по данным МЧС, в Иркутской области остаются подтопленными 31 населенный пункт, 3426 жилых дома, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, пять социально-значимых объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.