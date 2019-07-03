Пассажир поезда Петербург - Новороссийск погиб после драки с попутчиками

ТАСС, 3 июля. Полицейские задержали двух участников драки в поезде Санкт-Петербург - Новороссийск, сообщила ТАСС в среду представитель пресс-службы Управления на транспорте МВД РФ.

"В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Тверь поступило сообщение от дежурной по вокзалу о том, что в вагоне-ресторане поезда Санкт-Петербург - Новороссийск, прибывающего на станцию, происходит драка. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники транспортной полиции", - сказала она.

По ее словам, во время стоянки поезда на платформе Шлюз в вагоне-ресторане произошел конфликт между тремя пассажирами, переросший в драку. "Прибывшие стражи порядка сняли с состава двух мужчин, а третьего участника инцидента они обнаружили в тамбуре лежащим на полу без сознания. Полицейские сообщили начальнику поезда, который продолжил движение, о необходимости вызвать медиков на место происшествия. На следующей остановке на станции Клин фельдшер скорой помощи констатировал смерть пассажира, предварительно, в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - отметили в пресс-службе.

Двое участников драки, высаженных из поезда в Твери, доставили в дежурную часть линейного подразделения, медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови они пройти отказались. "В отношении граждан были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").