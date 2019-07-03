В Тюмени объявили план "Перехват" после стрельбы в торговом центре

ТЮМЕНЬ, 3 июля. /ТАСС/. План "Перехват" был объявлен в Тюмени после стрельбы, произошедшей в торговом центре "Кристалл". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области в среду.

"В городе введен план "Перехват". По предварительным данным, стало известно о конфликте между тремя посетителями, в результате которого один из участников произвел выстрелы из травматического пистолета, после чего все участники конфликта скрылись из торгового центра", - сказали в пресс-службе, добавив, что в настоящее время полицией проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление и розыск участников конфликта.

"Кристалл" является одним из самых крупных ТРЦ в городе. Он располагается в центре, его площадь составляет около 100 тыс. квадратных метров. В нем располагаются более 180 различных магазинов, кафе, ресторанов и кинотеатр.