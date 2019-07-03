Экс-кандидата в мэры Воронежа перевели под домашний арест по делу о мошенничестве

ВОРОНЕЖ, 3 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Воронежа перевел под домашний арест экс-кандидата в мэры Воронежа и бывшего гендиректора компании "Воронежская горэлектросеть" Руслана Кочетова, обвиняемого в покушении на мошенничество на 600 млн рублей, сообщил ТАСС представитель Ленинского райсуда Воронежа Максим Рощупкин.

Кочетова задержали 6 февраля, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). С 2015 года он был депутатом Воронежской городской думы, в начале 2018 года принимал участие в выборах главы Воронежа, проиграв занявшему должность Вадиму Кстенину. С осени 2018 года Кочетов занимал должность гендиректора "Воронежской горэлектросети", снят с поста уже после ареста.

"Кочетов сегодня по решению суда переведен под домашний арест на месяц - по 4 августа 2019 года", - сказал собеседник агентства.

После Кочетова в рамках дела были арестованы экс-заместитель гендиректора "Воронежской горэлектросети" Мария Аркатова и бывший руководитель компании Александр Гаврилин. По версии следствия, с 2014 по 2018 год руководство "Воронежской горэлектросети" через фирмы-однодневки изготовило фиктивные документы, по которым они якобы выполнили работы на общую сумму 600 млн рублей. После этого фирмы подали иски в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании денег с "Воронежской горэлектросети", их требования были удовлетворены судом.

"Также сегодня Марии Аркатовой на месяц продлили нахождение под стражей - по 4 августа 2019 года. А Гаврилину изменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. То есть, ему запретили общение с другими участниками уголовного дела и обязали являться к следователю", - сказал представитель суда.

Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть" было создано в 2018 году путем приватизации одноименного муниципального предприятия. Это крупнейшая территориальная сетевая организация Воронежа, она занимает около 70% рынка обеспечения электроэнергией юридических и физических лиц.