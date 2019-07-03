Родители 16-летней девочки из Ленобласти подозреваются в насилии над своей дочерью

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении родителей 16-летней девочки из Ленинградской области, которые подозреваются в изнасиловании и пособничестве в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"В отношении 34-летнего жителя Всеволожского района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней"). Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ ("Пособничество в изнасиловании несовершеннолетней")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 29 июня 2019 года в частном доме в Ленинградской области 34-летний мужчина изнасиловал свою 16-летнюю дочь, а мать девочки содействовала совершению данного преступления.

В настоящее время мужчина заключен под стражу, а мать девочки задержана, следователи решают вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. В рамках расследования дела подозреваемые будут проверяться следственным путем на причастность к совершению аналогичных преступлений.