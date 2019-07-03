Правозащитники не нашли нарушений в нижегородском СИЗО, где умерла мать 10 детей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правозащитники не нашли нарушений в условиях содержания в СИЗО № 1 в Нижегородской области, в котором умерла многодетная мать Наталья Ильина. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета по правам человека при президенте РФ.

"Проверку проводили юрист Комитета против пыток Сергей Шунин и член общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области Андрей Буланов. Их предварительные выводы сводятся к тому, что условия камер, в которых содержалась Ильина (а их было несколько), вполне нормальные. А вот по действиям врачей и судьи, продлившей арест, осталось много белых пятен", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Московский комсомолец" опубликовала материал о том, что 61-летняя мать десятерых детей Наталья Ильина, задержанная по подозрению в мошенничестве, умерла в начале мая в Нижегородском СИЗО якобы от голода. По данным издания, женщина не получала еды, воды и медицинскую помощь. В УФСИН по региону отметили, что женщина страдала неизлечимым заболеванием, но получала всю необходимую медпомощь.

Как указано в отчете по итогам проверки СИЗО, сокамерницы Ильиной сообщили, что женщину поместили в следственный изолятор в марте, постепенно ее состояние стало ухудшаться и с середины апреля она не вставала с кровати и отказывалась от еды, пила только чай, молоко и воду. "Также, со слов сокамерниц, к Ильиной приходили врачи, спрашивали, почему не принимает терапию, но Ильина ничего не отвечала. Врачи просили ее поесть, но она отказывалась", - отмечается в сообщении.

Правозащитники добавили, что не смогли ознакомиться с медицинской документацией, так как она изъята следственными органами. "Однако то, что мы узнали от врачей, позволяет задать вполне резонный вопрос, а была ли передана 30 апреля в суд информация о прогрессирующем характере основного заболевания Ильиной - ВИЧ, переходящем в терминальную стадию (с осложнением в виде туберкулеза), а если да, то почему судья ее не приняла во внимание и продлила арест", - говорится в сообщении.