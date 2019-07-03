Тело ребенка обнаружено в квартире в Казани

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту убийства полуторагодовалой девочки, тело ребенка обнаружили в квартире одного из домов в Казани. Об этом в среду говорится в распространенном сообщении следственного управления СК РФ по республике.

"В среду в квартире одного из домов по улице Якуба города Казани обнаружено тело полуторагодовалой девочки с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи. По данному факту следственными органами СК по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - сообщает ведомство.

По предварительным данным, преступление совершил ранее судимый отец ребенка, его госпитализировали. После оказания медпомощи подозреваемого задержат, следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.