Источник: число пропавших без вести в Иркутской области снизилось до шести человек

ТАСС, 3 июля. Количество людей, пропавших без вести в пострадавшей от паводка зоне Иркутской области, сократилось до шести человек. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

"Количество пропавших без вести составляет шесть человек", - сказал собеседник агентства. Ранее число пропавших составляло 8 человек. В среду стало известно, что количество погибших выросло с 18 до 20 человек.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. Самая сложная ситуация сложилась в Тулуне, где подтоплено более 3 тыс. жилых домов, несколько социальных объектов, затоплен водозабор.