МВД завершило следствие по новому делу экс-главы Росграницы Безделова

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Следственный департамент МВД предъявил обвинение в окончательной редакции по новому делу бывшему главе Росграницы Дмитрию Безделову, осужденному ранее на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Борис Кожемякин.

"Следствие по делу о мошенничестве в отношении моего подзащитного Дмитрия Безделова окончено, идет ознакомление с материалами дела. Безделову предъявили обвинение в окончательной редакции. В обвинении нет никаких доказательств вины моего подзащитного, вину он не признает", - сказал защитник, уточнив, что дело насчитывает около 40 томов.

Безделову предъявлено обвинение в хищении 49 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге. Он полностью отрицает какую-либо причастность к инкриминируемому преступлению и считает, что эти объекты были построены в полном объеме.

Безделов в мае этого года был этапирован из колонии во Владимирской области, где отбывал наказание по первому уголовному делу о мошенничестве почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы, для проведения следственных действий в рамках нового дела, выделенного в отдельное производство. Сейчас он находится в столичном СИЗО-5 "Водник".