Глава МЧС подтвердил гибель 20 человек в паводковой зоне в Иркутской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев подтвердил гибель 20 человек в паводковой зоне в Иркутской области, судьба еще 15 остается неизвестной.

"К сожалению, 20 человек погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести", - сообщил Зиничев на совещании президента РФ с членами правительства.

Министр доложил, что в зоне стихии продолжаются восстановительные работы. "На сегодняшний день 730 человек, в том числе 262 ребенка, находятся в 15 пунктах временного размещения. Ввиду того, что пункты размещения развернуты на базе школ, детских садов и других учреждений, не предназначенных для длительного пребывания людей, проводится работа по размещению пострадавших в жилых помещениях специализированного жилищного фонда", - рассказал глава МЧС.

Финансовая помощь

Он отметил, что организованы выплаты финансовой помощи пострадавшим. "Первоочередную материальную помощь по 10 тыс. рублей получили 8,647 тыс. человек, население пострадавших районов обеспечиваются предметами первой необходимости - бутилированной водой, продуктами питания, медикаментами", - доложил министр. Кроме того, продолжается работа по восстановлению утраченных документов, "На сегодняшний день документы получили все обратившиеся - это 227 человек", - уточнил он.

В целях определения ущерба организована работа 48 межведомственных оценочных комиссий. "По мере снижения уровня воды проводятся мероприятия по осушению и очистке территории, в целях недопущения инфекционных заболеваний организована работа по утилизации погибших животных. Всего на данный момент утилизировано более 1,6 тыс. трупов животных", - сообщил глава МЧС.

Он добавил, что уровень воды в пострадавших районах Иркутской области устойчиво снижается, в превентивных целях проводится эвакуация жителей из населенных пунктов, подверженных угрозе подтопления.

По словам Зиничева, банковские кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области могут быть реструктуризированы и списаны.

"Руководством Сбербанка при оказании дополнительной материальной помощи населению из собственных средств было выделено правительству Иркутской области 20 млн рублей, прорабатывается вопрос реструктуризации и списания кредитных обязательств пострадавшим и погибшим гражданам", - сказал он.