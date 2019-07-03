СМИ: следователи считают, что выпавший из самолета в Лондоне мужчина работал в аэропорту

ТАСС, 3 июля. Кенийские следователи сообщили, что мужчина, который выпал из отсека шасси самолета Kenya Airways при посадке в Лондоне, вероятнее всего, был сотрудником аэропорта, который смог использовать свой пропуск, чтобы проникнуть в самолет. Об этом в среду сообщает газета The Sun.

В распоряжение следователей попала запись с камер наблюдения в международном аэропорту в Найроби, на которой был зафиксирован случай незаконного проникновения на борт. Следственные органы считают, что мужчина мог быть сотрудником аэропорта и занимался погрузкой багажа, этим объясняется наличие у него доступа в зону обслуживания воздушного судна. Однако личность нарушителя пока не удалось установить.

Тело безбилетного пассажира выпало из отсека шасси при посадке самолета авиакомпании Kenya Airways в лондонском аэропорту Хитроу, сообщил в понедельник Скотленд-Ярд. При осмотре воздушного судна в отсеке шасси были найдены сумка, вода и небольшой запас продовольствия. Полиция проводит расследование инцидента. По данным газеты Daily Mail, самолет летел из Найроби. Пассажир, предположительно, замерз насмерть, отмечает издание.