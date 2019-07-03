Провезшую мужчину на капоте машины петербурженку поймали за рулем в нетрезвом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Жительницу Санкт-Петербурга, которая провезла по улице человека на капоте своего автомобиля, остановили сотрудники ГИБДД и нашли у нее признаки алкогольного опьянения, сообщили в среду ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Во вторник в социальных сетях и городских СМИ распространилось видео, как женщина, управляя серебристым Chevrolet, везет на капоте мужчину по дороге в Московском районе города. Журналисты местных СМИ связались с автолюбительницей, которая сообщила, что мужчина навязчиво пытался познакомиться с ней и сам вцепился в капот машины.
"Это произошло вчера около 11:00 мск, а позже ее там же, в Московском районе, остановили сотрудники ГИБДД, которые установили, что она управляет машиной в нетрезвом состоянии. Она была отстранена от управления, машину поместили на спецстоянку", - сказал представитель ведомства.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии петербурженке грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права на управление транспортным средством от полутора до двух лет.