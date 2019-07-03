Провезшую мужчину на капоте машины петербурженку поймали за рулем в нетрезвом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Жительницу Санкт-Петербурга, которая провезла по улице человека на капоте своего автомобиля, остановили сотрудники ГИБДД и нашли у нее признаки алкогольного опьянения, сообщили в среду ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Во вторник в социальных сетях и городских СМИ распространилось видео, как женщина, управляя серебристым Chevrolet, везет на капоте мужчину по дороге в Московском районе города. Журналисты местных СМИ связались с автолюбительницей, которая сообщила, что мужчина навязчиво пытался познакомиться с ней и сам вцепился в капот машины.