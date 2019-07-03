Суд оставил экс-губернатора Хабаровского края Ишаева под домашним арестом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 27 августа бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил отклонить жалобу защиты на продление Ишаеву меры пресечения", - сказала собеседница агентства.

Ишаев находится под домашним арестом с конца марта, он отбывает его в квартире на западе Москвы.

По данным СК, уголовное дело Ишаева связано с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО "НК "Роснефть", где он был вице-президентом в 2013-2018 годах. Как полагает следствие, в этот период в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией. Как сообщал ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, материалы по Ишаеву правоохранителям передала служба безопасности компании.

Вину Ишаев не признает, в то же время, как сообщил ранее в суде адвокат Павел Зайцев, "дочь Ишаева 5 апреля совершила платеж на счет, принадлежащий ПАО "НК "Роснефть", на основании возмещения возможного ущерба на сумму свыше 5,7 млн рублей".

Ишаев в 1991 году стал первым губернатором Хабаровского края. В 2009 году он был назначен полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-2013 годах был министром по развитию Дальнего Востока.