Семь человек спасены при пожаре в жилом доме в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пожарные спасли семь человек, в том числе двух детей, при тушении возгорания в жилом доме на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Вагоноремонтная, д. 5, к. 2", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы главка, загорелся мусор в мусоросборной камере жилого дома на общей площади около 5 кв. м.

"Благодаря грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня", - отметили в главке.

Из дома в целях безопасности были эвакуированы жильцы, пожарными спасено семь человек, в том числе двое детей. Возгорание потушено.