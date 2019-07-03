В Турции задержаны две предположительно россиянки по подозрению в причастности к ИГ

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали двух женщин, являющихся, предположительно, гражданами России. Как сообщает в среду Анатолийское агентство, задержанные разыскиваются Интерполом по подозрению в причастности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Женщины и девять детей были схвачены силовиками в турецкой провинции Шанлыурфа. Как утверждает агентство, они пытались проникнуть в Турцию после того, как их мужья были уничтожены в Сирии. Они планировали отправиться в Россию.