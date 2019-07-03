Суд перенес заседание по делу главреда "РИА Новости Украина" Вышинского на 15 июля

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-за замены группы прокуроров, которым теперь требуется время для изучения материалов дела, в том числе обвинительного акта. Об этом в среду сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство прокуроров и предоставить время для ознакомления с делом до 15 июля", - сказала председательствующий судья.

Ожидалось, что на этом заседании суда защита Вышинского подаст ходатайство об изменении ему меры пресечения с ареста на освобождение под залог.