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Арест главреда "РИА Новости Украина"
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Суд перенес заседание по делу главреда "РИА Новости Украина" Вышинского на 15 июля

Заседание перенесли из-за замены группы прокуроров

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-за замены группы прокуроров, которым теперь требуется время для изучения материалов дела, в том числе обвинительного акта. Об этом в среду сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство прокуроров и предоставить время для ознакомления с делом до 15 июля", - сказала председательствующий судья.

Ожидалось, что на этом заседании суда защита Вышинского подаст ходатайство об изменении ему меры пресечения с ареста на освобождение под залог.

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УкраинаАрест главреда "РИА Новости Украина"
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