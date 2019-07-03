В Харькове националисты напали на двух кандидатов в депутаты Рады от оппозиции

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Украинские националисты в среду в Харькове совершили нападения на кандидатов в депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павла Онищенко и Дмитрия Святаша. Первый инцидент произошел на встрече одного из политиков с избирателями, второй - у телестудии сразу после дебатов.

"Я проводил рядовую встречу с избирателями. Двадцать человек из "Национального корпуса" подошли и начали нас обвинять в том, что мы распространители "русского мира" в Харькове, вели себя агрессивно, угрожали", - рассказал Онищенко в эфире телеканала "112 Украина". Он также сообщил, что после перебранки нападавшие облили его зеленкой и несколько раз ударили его товарища.

Онищенко указал, что националисты требовали прекратить борьбу за депутатский мандат. По его мнению, нападение организовано в интересах конкурента по избирательному округу от пропрезидентской партии "Слуга народа", который связан с местными силовыми ведомствами. Политик не стал обращаться в полицию, заявив, что это бесполезно.

В этот же день в Харькове произошло нападение на другого кандидата в депутаты Рады от "Оппозиционный платформы - За жизнь" Дмитрия Святаша. По информации пресс-службы партии, на него напали у здания одного из телеканалов, где он участвовал в дебатах с конкурентом от "Национального корпуса" Константином Немичевым. "Дебаты прошли в рамках допустимой политкорректности, после чего я даже подошел к оппоненту и пожал ему руку. Но у выхода из здания меня встретила толпа воинствующих молодчиков, после чего в мою сторону и в сторону моих сторонников полетели яйца, пакеты с фекалиями и зеленкой", - приводит пресс-служба партии слова Святаша.

После этого, продолжил он, завязалась драка, а к месту инцидента на микроавтобусе подъехали вооруженные люди в бронежилетах, часть из них имела удостоверения сотрудников полиции. "Началась перестрелка, позже подъехали еще три автобуса с автоматчиками", - обратили внимание в пресс-службе. "Слава Богу, пока серьезно никто не пострадал, изуродовано три автомобиля. Полиция на инцидент реагирует вяло, объясняя свое поведение "невмешательством в политику", - подчеркнул Святаш.

В Харькове 30 июня совершено нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко. Злоумышленники пытались выломать двери в офис, после чего облили фасад краской и скрылись. Это стало уже вторым нападением на эту общественную приемную. В ночь на 27 июня радикалы разбили там двери и повредили фасад.