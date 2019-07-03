Следствие просит арестовать врио замначальника ОМВД "Митино" по делу о взятке

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. СК просит арестовать временно исполняющего обязанности заместителя начальника столичного ОМВД по району "Митино", следователя и оперативника по делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щеглова Е. - врио заместителя начальника ОМВД России по району Митино по городу Москве, Родионова М. - следователя следственного отдела ОМВД России по району Митино, Ильина П. - оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по району Митино", - сказала Кокая.

Всем фигурантам вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).