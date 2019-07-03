Минобороны назвало имя моряка, спасшего гражданского при пожаре на глубоководном аппарате

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 3 июля. /ТАСС/. Гражданский специалист был спасен с глубоководного аппарата, на котором 1 июля произошел пожар, благодаря самоотверженным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, сообщили в среду в Минобороны.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, после спасения гражданского специалиста Соловьев продолжил "бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа".

Минобороны пообещало обнародовать списки погибших в ближайшее время.

"В ближайшее время Минобороны опубликует список погибших моряков-подводников, которые ценой своих жизней спасли своих товарищей и глубоководный аппарат", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, среди погибших семь капитанов 1-го ранга, двое из которых Герои России, три капитана 2-го ранга, два капитана 3-го ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

Героизм подводников

В военном ведомстве подчеркнули, что моряки-подводники ценой своих жизней "ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат".

Ранее в среду министр по поручению президента России провел в Североморске совещание по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Шойгу отметил, что экипаж действовал "геройски", в первую очередь спас гражданского специалиста на борту аппарата, после чего продолжил борьбу за живучесть.

По словам Шойгу, все погибшие будут представлены к госнаградам, а их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Кроме того, глава военного ведомства провел отдельное совещание с представителями предприятия - разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата и распорядился в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата.