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Расследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
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Минобороны назвало имя моряка, спасшего гражданского при пожаре на глубоководном аппарате

Капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев вывел специалиста из аварийного отсека
Здание Минобороны РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Минобороны РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 3 июля. /ТАСС/. Гражданский специалист был спасен с глубоководного аппарата, на котором 1 июля произошел пожар, благодаря самоотверженным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, сообщили в среду в Минобороны.

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Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, после спасения гражданского специалиста Соловьев продолжил "бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа".

Минобороны пообещало обнародовать списки погибших в ближайшее время.

"В ближайшее время Минобороны опубликует список погибших моряков-подводников, которые ценой своих жизней спасли своих товарищей и глубоководный аппарат", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, среди погибших семь капитанов 1-го ранга, двое из которых Герои России, три капитана 2-го ранга, два капитана 3-го ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

Героизм подводников

В военном ведомстве подчеркнули, что моряки-подводники ценой своих жизней "ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат".

Ранее в среду министр по поручению президента России провел в Североморске совещание по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Шойгу отметил, что экипаж действовал "геройски", в первую очередь спас гражданского специалиста на борту аппарата, после чего продолжил борьбу за живучесть.

По словам Шойгу, все погибшие будут представлены к госнаградам, а их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Кроме того, глава военного ведомства провел отдельное совещание с представителями предприятия - разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата и распорядился в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияРасследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
Расследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
Минобороны РФ скоро обнародует имена погибших при пожаре на глубоководном аппарате моряков
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