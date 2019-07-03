Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

ТАСС, 3 июля. Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку из-за отказа одного из двигателей", - сказал собеседник агентства, добавив, что "пострадавших в результате происшествия нет, разрушений [на земле] тоже".

Сейчас на месте работают оперативные службы аэропорта. "Посадка прошла штатно", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе Центрального военного округа от комментариев пока воздержались.

Аэропорт Кольцово используется для приема военных и гражданских самолетов.