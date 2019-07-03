Совет профсоюзов Псковской области подозревают в незаконном получении более 35 млн рублей

ПСКОВ, 3 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту осуществления Псковским областным советом профессиональных союзов незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой учреждение получило доход в размере более 35 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Псковской области, распространенном в среду.

"Следственной частью следственного управления УМВД России по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту осуществления в период с июня 2016 года по декабрь 2018 года Псковским региональным союзом организаций профсоюзов незаконной предпринимательской деятельности в сфере оказания платных услуг по проведению химического анализа воды гражданам и юридическим лицам, сопряженной с извлечением дохода в размере более 35 млн рублей, то есть в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, денежные средства расходовались "не для достижения уставных целей организации". "В основу уголовного дела легли результаты оперативно-разыскной деятельности управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. В настоящее время с целью сбора доказательственной базы проводятся запланированные следственные действия", - отмечается в сообщении.

Ранее председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Ульяна Михайлова сообщила ТАСС, что 3 июля сотрудники правоохранительных органов проводили обыски и изымали документы во всех учреждениях организации. По словам Михайловой, уголовное дело возбуждено в отношении неопределенного круга лиц по факту незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере. Михайлова также назвала происходящее "серьезным нападением на организацию и систему в целом".