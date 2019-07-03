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В Москве по делу о взяточничестве арестован врио замначальника ОМВД "Митино"

Евгения Щеглова арестовали на два месяца

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца временно исполняющего обязанности заместителя начальника столичного ОМВД по району "Митино" - начальника следственного управления отдела Евгения Щеглова, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"3 июля Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щеглова Е. Е. - врио заместителя начальника ОМВД России по району Митино - начальника следственного управления отдела, а также адвоката Филатова Дениса Игоревича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, сроком на два месяца, то есть до 2 сентября", - сказала представитель суда. Срок следствия по делу установлен до той же даты.

Аналогичные ходатайства следствия суд рассмотрит в ближайшее время в отношении оперуполномоченного уголовного розыска МВД России по району Митино П. Ильина, следователя СО ОМВД России по району Митино М. Родионова, бизнесмена Балагула Дадашова.

Всем фигурантам вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвинения официально предъявлены Щеглову и Филатову. Дело расследует ГСУ СК России по Москве.

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