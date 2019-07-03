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Расследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
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Минобороны опубликовало список погибших при пожаре на глубоководном судне

Жертвами трагедии стали 14 моряков
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© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минобороны обнародовало списки погибших моряков-подводников при пожаре 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Их имена с фотографиями опубликованы в среду на сайте военного ведомства.

Жертвами трагедии стали 14 человек:

  • Денис Долонский, капитан 1-го ранга
  • Николай Филин, капитан 1-го ранга
  • Владимир Абанкин, капитан 1-го ранга
  • Андрей Воскресенский, капитан 1-го ранга
  • Константин Иванов, капитан 1-го ранга
  • Денис Опарин, капитан 1-го ранга
  • Константин Сомов, капитан 1-го ранга
  • Александр Авдонин, капитан 2-го ранга
  • Сергей Данильченко, капитан 2-го ранга
  • Дмитрий Соловьев, капитан 2-го ранга
  • Виктор Кузьмин, капитан 3-го ранга
  • Владимир Сухиничев, капитан 3-го ранга
  • Михаил Дубков, капитан 3-го ранга
  • Александр Васильев, подполковник медицинской службы

Военное ведомство отметило высокий профессионализм погибших подводников.

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"Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, "все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияРасследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
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