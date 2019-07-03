Минобороны опубликовало список погибших при пожаре на глубоководном судне

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минобороны обнародовало списки погибших моряков-подводников при пожаре 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Их имена с фотографиями опубликованы в среду на сайте военного ведомства.
Жертвами трагедии стали 14 человек:
- Денис Долонский, капитан 1-го ранга
- Николай Филин, капитан 1-го ранга
- Владимир Абанкин, капитан 1-го ранга
- Андрей Воскресенский, капитан 1-го ранга
- Константин Иванов, капитан 1-го ранга
- Денис Опарин, капитан 1-го ранга
- Константин Сомов, капитан 1-го ранга
- Александр Авдонин, капитан 2-го ранга
- Сергей Данильченко, капитан 2-го ранга
- Дмитрий Соловьев, капитан 2-го ранга
- Виктор Кузьмин, капитан 3-го ранга
- Владимир Сухиничев, капитан 3-го ранга
- Михаил Дубков, капитан 3-го ранга
- Александр Васильев, подполковник медицинской службы
Военное ведомство отметило высокий профессионализм погибших подводников.
"Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, "все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины".