Минобороны опубликовало список погибших при пожаре на глубоководном судне

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минобороны обнародовало списки погибших моряков-подводников при пожаре 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Их имена с фотографиями опубликованы в среду на сайте военного ведомства.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, "все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины".