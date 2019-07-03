Иркутские власти назвали сумму, необходимую на восстановление домов после паводка

ТАСС, 3 июля. Власти Иркутской области оценили в 16 млрд рублей потребность в средствах, которые необходимы для восстановления и капитального ремонта домов в зоне затопления на западе региона. Такие данные следуют из сообщения, размещенного на сайте правительства региона в среду.

Ранее ущерб, причиненный паводками, власти региона оценили в 29 млрд рублей.

"В дополнение к этой сумме [29 млрд рублей] необходимо около 10 млрд рублей на восстановление жилья для пострадавших жителей и 6 млрд рублей - на проведение капитального ремонта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что порядка 3,5 тыс. домов в регионе не подлежат восстановлению, это 36% от общего количества обследованных зданий. Комиссии по оценке ущерба работают во всех 48-и пострадавших муниципальных образованиях региона. В Чунском районе, где комиссия была создана 3 июля, обследовали более 1 тыс. домов. В пресс-службе отметили, что жители 631 их них получат по 50 тыс. рублей, 378 - по 100 тыс. рублей.

По данным МЧС, с 25 июня 2019 года в шести районах Иркутской области произошло подтопление в 98 населенных пунктах. В результате паводка погибли 20 человек, судьба 15 пока остается неизвестной. За медицинской помощью обратилось 1415 человек, госпитализирован 221 человек, в том числе 41 ребенок.