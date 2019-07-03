Подозреваемых в получении взятки полицейских столичного ОМВД "Митино" уволят со службы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники ОМВД по столичному району "Митино", которые подозреваются в получении взятки, будут уволены со службы по отрицательным мотивам. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы управления московской полиции.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативниками собственной безопасности столичной полиции совместно с ФСБ при получении незаконного денежного вознаграждения задержаны трое сотрудников ОМВД "Митино" и адвокат. Виновные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание. Ряд их руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сказал он.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал до 2 сентября врио заместителя начальника ОМВД "Митино" - начальника следствия этого отдела Евгения Щеглова. По его уголовному делу проходят еще один следователь и оперуполномоченный уголовного розыска из этого же отдела полиции, адвокат Денис Филатов и бизнесмен Балагул Дадашов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе полиции, по версии следствия, полицейские подозревали бизнесмена в краже и получили от него взятку за прекращение преследования. Адвокат предположительно сыграл роль посредника.